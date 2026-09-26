Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C256
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%34 020 руб. 55 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel C256
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, 1xPS/2, 4xUSB3.2
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0)
Серверная материнская плата Asus - P12R-E, ATX, Intel C256, 1xLGA 1200, DDR4 до 128ГБ, 4МБ Flash, 2x1GbE, M.2, VGA, HDMI, 1xPS/2, 8xSATA, 4xUSB3.2, 90SB0A90-M0UAY0
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel C256
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, 1xPS/2, 4xUSB3.2
Серверная материнская плата Asus - P12R-E, ATX, Intel C256, 1xLGA 1200, DDR4 до 128ГБ, 4МБ Flash, 2x1GbE, M.2, VGA, HDMI, 1xPS/2, 8xSATA, 4xUSB3.2, 90SB0A90-M0UAY0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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