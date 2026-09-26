Защитный стеклянный колпак Falcon Eyes GC-8035 PRO
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Характеристики
Тип товара
Отражатели и рассеиватели для вспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621199
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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатели и рассеиватели для вспышек
Высота, см
3.5
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х8
Вес, г.
200
Описание товара Защитный стеклянный колпак Falcon Eyes GC-8035 PRO
Защитный стеклянный колпак Falcon Eyes GC-8035 PRO предназначен для предохранения от случайного повреждения импульсной лампы студийных вспышек Falcon Eyes Phantom 400 HSS, Falcon Eyes Phantom 600 HSS, Falcon Eyes Phantom 800 HSS, а также Falcon Eyes GT-600Pro. Изготовлены из жаропрочного борсиликатного стекла с низким коэффициентом теплового расширения.
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Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатели и рассеиватели для вспышек
Высота, см
3.5
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Защитный стеклянный колпак Falcon Eyes GC-8035 PRO предназначен для предохранения от случайного повреждения импульсной лампы студийных вспышек Falcon Eyes Phantom 400 HSS, Falcon Eyes Phantom 600 HSS, Falcon Eyes Phantom 800 HSS, а также Falcon Eyes GT-600Pro. Изготовлены из жаропрочного борсиликатного стекла с низким коэффициентом теплового расширения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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