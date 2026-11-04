Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный
Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUR подходит для использования в загородном доме, квартире или офисе. В помещении устройство обеспечивает дальность связи с базой, достигающую 20 м. В реальных условиях расстояние подключения в основном зависит от материала и конфигурации стен. Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUR оснащен монохромным экраном, преимуществом которого является крайне низкое энергопотребление. Аппарат, получающий питание от пары металлогидридных аккумуляторов, может работать без подзарядки до 200 ч (в режиме ожидания). Максимальное время автономной работы телефона в режиме разговора составляет 18 ч. Модель отличается большим количеством функций. Пользователю телефона, в частности, доступны определитель номера, черный список, удержание вызова, беззвучный режим и будильник. Объем телефонной книги составляет 50 номеров. Такое количество записей наверняка будет достаточно для сохранения данных всех ваших друзей, близких знакомых и родственников. Внешний вид телефона оформлен с помощью эффектного сочетания красного и черного цветов.
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