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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White

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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 221032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White
3 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White

Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Описание
Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUW White - по цене 3250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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