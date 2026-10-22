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Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный

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Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 1
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 2
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 3
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 4
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 5
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 6
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 7
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 8
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 9
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 10
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 11
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 12
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 13
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 14
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 15
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 16
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 1
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 2
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 3
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 4
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 5
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 6
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 7
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 8
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 9
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 10
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 11
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 12
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 13
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 14
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 15
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 16
  • Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
3 999 руб.  5 799 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный
3 999 руб. -31%
5 799 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
2.3

Описание товара Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный

Настенный наклонный кронштейн для телевизора ONKRON TM5 предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 70 дюймов. Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и весом до 60 кг. Крепление для телевизора универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать держатель для ТВ даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3.5 до 14.5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Крепление для ТВ выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид. Вы можете занимать любое удобное положение при просмотре ТВ за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Эти возможности позволят получать удовольствие от просмотра. Также Вы сможете комфортно разместить телевизор и на большой высоте. Кронштейн на стену ТМ5 оснащен навесным измерителем уровня горизонта. Мы специально разработали его съёмным и компактным. Завершив установку кронштейна, вы сможете использовать его в любых хозяйственных и строительных целях, хранить в ящике стола, носить с собой.

Отзывы о товаре Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Настенный наклонный кронштейн для телевизора ONKRON TM5 предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 70 дюймов. Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и весом до 60 кг. Крепление для телевизора универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать держатель для ТВ даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3.5 до 14.5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Крепление для ТВ выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид. Вы можете занимать любое удобное положение при просмотре ТВ за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Эти возможности позволят получать удовольствие от просмотра. Также Вы сможете комфортно разместить телевизор и на большой высоте. Кронштейн на стену ТМ5 оснащен навесным измерителем уровня горизонта. Мы специально разработали его съёмным и компактным. Завершив установку кронштейна, вы сможете использовать его в любых хозяйственных и строительных целях, хранить в ящике стола, носить с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный – стоимость товара 3999 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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