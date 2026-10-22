Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный
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Характеристики
Описание товара Кронщтейн ONKRON TM5 440231 наклонный чёрный
Настенный наклонный кронштейн для телевизора ONKRON TM5 предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 70 дюймов. Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и весом до 60 кг. Крепление для телевизора универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать держатель для ТВ даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3.5 до 14.5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Крепление для ТВ выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид. Вы можете занимать любое удобное положение при просмотре ТВ за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Эти возможности позволят получать удовольствие от просмотра. Также Вы сможете комфортно разместить телевизор и на большой высоте. Кронштейн на стену ТМ5 оснащен навесным измерителем уровня горизонта. Мы специально разработали его съёмным и компактным. Завершив установку кронштейна, вы сможете использовать его в любых хозяйственных и строительных целях, хранить в ящике стола, носить с собой.
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