Кронштейн ONKRON для телевизора 55"-100" фиксированный UF4 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
35
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x200 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм, 700x400 мм, 700x500 мм, 75x75 мм, 800x200 мм, 800x400 мм, 800x500 мм, 800x600 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%3 840 руб. 4 814 руб.
В наличии
Код товара: 632552
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 840 руб. -20%
4 814 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
35
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x200 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм, 700x400 мм, 700x500 мм, 75x75 мм, 800x200 мм, 800x400 мм, 800x500 мм, 800x600 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
4
Описание товара Кронштейн ONKRON для телевизора 55"-100" фиксированный UF4 чёрный
ONKRON UF4 — фиксированный настенный кронштейн для телевизора или LCD?панели
ONKRON UF4 подходит для экранов с диагональю от 40 до 85 дюймов и станет надёжным и удобным решением для размещения ТВ в вашем интерьере.
Ключевые особенности
- Совместимость с разными моделями телевизоров. В комплект входит набор креплений, подходящих для множества моделей ТВ.
- Система «ПРОСТО ЩЕЛЧОК». Благодаря продуманному механизму?защёлке на направляющих установка становится максимально простой: закрепите основу на стене, направляющие — на телевизоре, затем навесьте направляющие вместе с ТВ на основу и прижмите до характерного щелчка. Для снятия ТВ или подключения проводов достаточно потянуть за регулируемые по длине зелёные фиксаторы.
- Компактный профиль. Продуманный механизм и тонкий профиль обеспечивают компактность кронштейна в сложенном состоянии — он не будет занимать лишнее пространство.
- Выравнивание по горизонтали. Встроенный пузырьковый уровень позволяет точно скорректировать положение кронштейна, чтобы телевизор висел идеально ровно.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
35
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x200 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм, 700x400 мм, 700x500 мм, 75x75 мм, 800x200 мм, 800x400 мм, 800x500 мм, 800x600 мм
Страна производитель
Китай
ONKRON UF4 — фиксированный настенный кронштейн для телевизора или LCD?панели
ONKRON UF4 подходит для экранов с диагональю от 40 до 85 дюймов и станет надёжным и удобным решением для размещения ТВ в вашем интерьере.
Ключевые особенности
- Совместимость с разными моделями телевизоров. В комплект входит набор креплений, подходящих для множества моделей ТВ.
- Система «ПРОСТО ЩЕЛЧОК». Благодаря продуманному механизму?защёлке на направляющих установка становится максимально простой: закрепите основу на стене, направляющие — на телевизоре, затем навесьте направляющие вместе с ТВ на основу и прижмите до характерного щелчка. Для снятия ТВ или подключения проводов достаточно потянуть за регулируемые по длине зелёные фиксаторы.
- Компактный профиль. Продуманный механизм и тонкий профиль обеспечивают компактность кронштейна в сложенном состоянии — он не будет занимать лишнее пространство.
- Выравнивание по горизонтали. Встроенный пузырьковый уровень позволяет точно скорректировать положение кронштейна, чтобы телевизор висел идеально ровно.
Кронштейн ONKRON для телевизора 55"-100" фиксированный UF4 чёрный - стоимость товара 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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