Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF)
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Характеристики
Описание товара Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF)
Корпус miniITX HIPER Vi7B изготовлен из алюминия толщиной 0,6 мм и соответствует типоразмеру HTPC, что позволяет создать на базе компьютера мультимедийный центр (домашний кинотеатр). В комплекте идет встроенный блок питания с заявленной мощностью 180 Вт и показателем КПД на уровне 82% (стандарт энергопотребления 80 PLUS BRONZE). Нижнее расположение блока питания улучшает циркуляцию воздуха, что способствует более эффективному и равномерному охлаждению внутренних комплектующих, в том числе материнской платы. Алюминиевый корпус — благодаря большей теплопроводности — обеспечивает максимальный отвод тепла. На фронтальной стороне HTPC-корпуса расположены три полноразмерных USB-порта (версии 2.0 и 3.0) для подключения дополнительных внешних устройств. Также присутствуют стандартные jack-разъемы 3,5 мм для проводной аудиогарнитуры (микрофона и наушников). Разъем USB 3.0 отличается большей силой тока и поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
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