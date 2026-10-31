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Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF)

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Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 1
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 2
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 3
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 4
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 5
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 6
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 7
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 8
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 9
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 10
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 11
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 12
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 13
Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 1
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 2
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 3
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 4
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 5
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 6
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 7
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 8
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 9
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 10
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 11
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 12
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 13
  • Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619353
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF)

Корпус miniITX HIPER Vi7B изготовлен из алюминия толщиной 0,6 мм и соответствует типоразмеру HTPC, что позволяет создать на базе компьютера мультимедийный центр (домашний кинотеатр). В комплекте идет встроенный блок питания с заявленной мощностью 180 Вт и показателем КПД на уровне 82% (стандарт энергопотребления 80 PLUS BRONZE). Нижнее расположение блока питания улучшает циркуляцию воздуха, что способствует более эффективному и равномерному охлаждению внутренних комплектующих, в том числе материнской платы. Алюминиевый корпус — благодаря большей теплопроводности — обеспечивает максимальный отвод тепла. На фронтальной стороне HTPC-корпуса расположены три полноразмерных USB-порта (версии 2.0 и 3.0) для подключения дополнительных внешних устройств. Также присутствуют стандартные jack-разъемы 3,5 мм для проводной аудиогарнитуры (микрофона и наушников). Разъем USB 3.0 отличается большей силой тока и поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Отзывы о товаре Корпус Hiper Vi7B черный 180W (VI7B HPU-200PF)




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Описание
Корпус miniITX HIPER Vi7B изготовлен из алюминия толщиной 0,6 мм и соответствует типоразмеру HTPC, что позволяет создать на базе компьютера мультимедийный центр (домашний кинотеатр). В комплекте идет встроенный блок питания с заявленной мощностью 180 Вт и показателем КПД на уровне 82% (стандарт энергопотребления 80 PLUS BRONZE). Нижнее расположение блока питания улучшает циркуляцию воздуха, что способствует более эффективному и равномерному охлаждению внутренних комплектующих, в том числе материнской платы. Алюминиевый корпус — благодаря большей теплопроводности — обеспечивает максимальный отвод тепла. На фронтальной стороне HTPC-корпуса расположены три полноразмерных USB-порта (версии 2.0 и 3.0) для подключения дополнительных внешних устройств. Также присутствуют стандартные jack-разъемы 3,5 мм для проводной аудиогарнитуры (микрофона и наушников). Разъем USB 3.0 отличается большей силой тока и поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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