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Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS)

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Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 8
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 9
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 10
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 11
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 12
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 13
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 14
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 15
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 16
Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 8
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 9
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 10
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 11
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 12
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 13
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 14
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 15
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 16
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714909
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
219 х 456 х 455.6 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х28
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS)

Корпус LIAN LI LANCOOL 207 — это стильный и функциональный Midtower, предназначенный для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Выполненный с элегантной боковой панелью из закаленного стекла (TG), этот корпус позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки. Дизайн дополнен двумя предустановленными 140 мм ARGB вентиляторами, обеспечивающими эффективное охлаждение и яркую подсветку, которая добавит индивидуальности вашему ПК. Поддержка интерфейса USB 3.0 A и USB Type C на верхней панели обеспечивает удобство подключения периферийных устройств. LANCOOL 207 обладает просторным внутренним пространством, которое подходит для установки различных компонентов, включая материнские платы форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены удобные отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, а также дополнительные возможности для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения. Это делает его отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощный и эстетически привлекательный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 207 черный (G99.LAN207RX.R0/RS)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
219 х 456 х 455.6 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI LANCOOL 207 — это стильный и функциональный Midtower, предназначенный для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Выполненный с элегантной боковой панелью из закаленного стекла (TG), этот корпус позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки. Дизайн дополнен двумя предустановленными 140 мм ARGB вентиляторами, обеспечивающими эффективное охлаждение и яркую подсветку, которая добавит индивидуальности вашему ПК. Поддержка интерфейса USB 3.0 A и USB Type C на верхней панели обеспечивает удобство подключения периферийных устройств. LANCOOL 207 обладает просторным внутренним пространством, которое подходит для установки различных компонентов, включая материнские платы форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены удобные отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, а также дополнительные возможности для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения. Это делает его отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощный и эстетически привлекательный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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