Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mutations
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617514
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557034882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mutations
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка
Mutations - студийный альбом Бека Хэнсена, вышедший в 1998 году. Переиздание на виниле. Американский музыкант, мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Beck (Бек Хэнсен) пришёл к славе в начале 1990-х с его лоу-файным, акустическим экспериментальным стилем, а также был известен за счёт создания множества музыкальных коллажей широкого диапазона музыкальных жанров. Многие его пластинки становились мультиплатиновыми и золотыми по всему миру, а две из них вошли в список Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен (Odelay и Sea Change).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557034882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mutations
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Mutations - студийный альбом Бека Хэнсена, вышедший в 1998 году. Переиздание на виниле. Американский музыкант, мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Beck (Бек Хэнсен) пришёл к славе в начале 1990-х с его лоу-файным, акустическим экспериментальным стилем, а также был известен за счёт создания множества музыкальных коллажей широкого диапазона музыкальных жанров. Многие его пластинки становились мультиплатиновыми и золотыми по всему миру, а две из них вошли в список Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен (Odelay и Sea Change).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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