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Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка

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Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 1
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 2
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 3
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 4
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 5
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 6
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 7
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 8
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 9
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 10
Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mutations
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 1
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 2
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 3
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 4
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 5
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 6
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 7
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 8
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 9
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 10
  • Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617514
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557034882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mutations
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка

Mutations - студийный альбом Бека Хэнсена, вышедший в 1998 году. Переиздание на виниле. Американский музыкант, мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Beck (Бек Хэнсен) пришёл к славе в начале 1990-х с его лоу-файным, акустическим экспериментальным стилем, а также был известен за счёт создания множества музыкальных коллажей широкого диапазона музыкальных жанров. Многие его пластинки становились мультиплатиновыми и золотыми по всему миру, а две из них вошли в список Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен (Odelay и Sea Change).

Отзывы о товаре Beck - Mutations (0602557034882) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557034882]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mutations
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Mutations - студийный альбом Бека Хэнсена, вышедший в 1998 году. Переиздание на виниле. Американский музыкант, мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Beck (Бек Хэнсен) пришёл к славе в начале 1990-х с его лоу-файным, акустическим экспериментальным стилем, а также был известен за счёт создания множества музыкальных коллажей широкого диапазона музыкальных жанров. Многие его пластинки становились мультиплатиновыми и золотыми по всему миру, а две из них вошли в список Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен (Odelay и Sea Change).
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Отзывы


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