Кофемолка Kitfort КТ-7116

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Вместимость
40 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614190
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Кофемолка КТ-7116 предназначена для помола кофейных зёрен, измельчения специй и орехов. Она имеет стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер. Это несложное в использовании устройство обязательно пригодится любителям кофе! В чаше установлены ножи с двумя лезвиями из нержавеющей стали для эффективного измельчения зёрен кофе и специй. Эти ножи при включении кофемолки быстро вращаются и рубят зерна. Положите зёрна в чашу до максимальной отметки и установите крышку. Кофемолка включается простым нажатием на кнопку на корпусе устройства. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно. В КТ-7116 предусмотрена прозрачная крышка для наблюдения за процессом помола. Степень помола зависит от продолжительности работы устройства. Чем дольше вы измельчаете, тем мельче будет помол. Полностью разборная конструкция позволяет легко и быстро очистить кофемолку. На дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы. Кофемолка КТ-7116 в считанные секунды сделает качественный помол кофейных зёрен и поможет взбордится чашечкой ароматного кофе с самого утра. Насладитесь насыщенным запахом и вкусом домашнего свежемолотого кофе! Наша техника порадует вас не только своим функционалом, но и интересным дизайном! В любой момент вы можете отклеить креативный стикер без вреда для поверхности.
Кофемолка КТ-7116 предназначена для помола кофейных зёрен, измельчения специй и орехов. Она имеет стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер. Это несложное в использовании устройство обязательно пригодится любителям кофе! В чаше установлены ножи с двумя лезвиями из нержавеющей стали для эффективного измельчения зёрен кофе и специй. Эти ножи при включении кофемолки быстро вращаются и рубят зерна. Положите зёрна в чашу до максимальной отметки и установите крышку. Кофемолка включается простым нажатием на кнопку на корпусе устройства. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно. В КТ-7116 предусмотрена прозрачная крышка для наблюдения за процессом помола. Степень помола зависит от продолжительности работы устройства. Чем дольше вы измельчаете, тем мельче будет помол. Полностью разборная конструкция позволяет легко и быстро очистить кофемолку. На дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы. Кофемолка КТ-7116 в считанные секунды сделает качественный помол кофейных зёрен и поможет взбордится чашечкой ароматного кофе с самого утра. Насладитесь насыщенным запахом и вкусом домашнего свежемолотого кофе! Наша техника порадует вас не только своим функционалом, но и интересным дизайном! В любой момент вы можете отклеить креативный стикер без вреда для поверхности.
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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