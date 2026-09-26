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Кофемолка Kitfort КТ-7116 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort КТ-7116

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Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 7
Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Вместимость
40 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614190
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Страна производства
Китай
Мощность
200
Вместимость
40 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, кг.
2

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-7116

Кофемолка КТ-7116 предназначена для помола кофейных зёрен, измельчения специй и орехов. Она имеет стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер. Это несложное в использовании устройство обязательно пригодится любителям кофе! В чаше установлены ножи с двумя лезвиями из нержавеющей стали для эффективного измельчения зёрен кофе и специй. Эти ножи при включении кофемолки быстро вращаются и рубят зерна. Положите зёрна в чашу до максимальной отметки и установите крышку. Кофемолка включается простым нажатием на кнопку на корпусе устройства. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно. В КТ-7116 предусмотрена прозрачная крышка для наблюдения за процессом помола. Степень помола зависит от продолжительности работы устройства. Чем дольше вы измельчаете, тем мельче будет помол. Полностью разборная конструкция позволяет легко и быстро очистить кофемолку. На дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы. Кофемолка КТ-7116 в считанные секунды сделает качественный помол кофейных зёрен и поможет взбордится чашечкой ароматного кофе с самого утра. Насладитесь насыщенным запахом и вкусом домашнего свежемолотого кофе! Наша техника порадует вас не только своим функционалом, но и интересным дизайном! В любой момент вы можете отклеить креативный стикер без вреда для поверхности.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-7116




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Страна производства
Китай
Мощность
200
Вместимость
40 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка КТ-7116 предназначена для помола кофейных зёрен, измельчения специй и орехов. Она имеет стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер. Это несложное в использовании устройство обязательно пригодится любителям кофе! В чаше установлены ножи с двумя лезвиями из нержавеющей стали для эффективного измельчения зёрен кофе и специй. Эти ножи при включении кофемолки быстро вращаются и рубят зерна. Положите зёрна в чашу до максимальной отметки и установите крышку. Кофемолка включается простым нажатием на кнопку на корпусе устройства. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно. В КТ-7116 предусмотрена прозрачная крышка для наблюдения за процессом помола. Степень помола зависит от продолжительности работы устройства. Чем дольше вы измельчаете, тем мельче будет помол. Полностью разборная конструкция позволяет легко и быстро очистить кофемолку. На дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают прибору устойчивость во время работы. Кофемолка КТ-7116 в считанные секунды сделает качественный помол кофейных зёрен и поможет взбордится чашечкой ароматного кофе с самого утра. Насладитесь насыщенным запахом и вкусом домашнего свежемолотого кофе! Наша техника порадует вас не только своим функционалом, но и интересным дизайном! В любой момент вы можете отклеить креативный стикер без вреда для поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Kitfort КТ-7116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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