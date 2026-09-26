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Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник

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Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 1
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 2
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 3
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 4
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 5
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 6
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 7
Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приставка для цифрового ТВ
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 1
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 2
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 3
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 4
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 5
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 6
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 7
  • Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613482
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Характеристики

Бренд
BarTon
Тип товара
Приставка для цифрового ТВ
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник

Поддерживающая стандарты DVB-T и DVB-T2 приставка для цифрового ТВ BarTon TH-563 принесет пользу городским и сельским жителям, желающим смотреть передачи цифрового эфирного телевидения. Благодаря поддержке интерфейсов HDMI и AV устройство совместимо с телевизорами любых типов. Изображение может выводиться в форматах 4:3 и 16:9. Приставка поддерживает функцию питания активной антенны.

Отзывы о товаре Цифровой BarTon TH-563 эфирный приемник




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BarTon
Тип товара
Приставка для цифрового ТВ
Страна производитель
Китай
Описание
Поддерживающая стандарты DVB-T и DVB-T2 приставка для цифрового ТВ BarTon TH-563 принесет пользу городским и сельским жителям, желающим смотреть передачи цифрового эфирного телевидения. Благодаря поддержке интерфейсов HDMI и AV устройство совместимо с телевизорами любых типов. Изображение может выводиться в форматах 4:3 и 16:9. Приставка поддерживает функцию питания активной антенны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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