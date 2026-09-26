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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612221
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Описание товара Душевая система с гигиеническим душем Damixa Gala 953770000 хром
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Минималистичная и стильная, она отличается самым широким функционалом в линейке и удовлетворит даже искушенного пользователя. Максимальная безопасность и технологичность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Душевая система оснащена автоматическим дисплеем, отражающим температуру воды в реальном времени. Непревзойдённый комфорт и удобство: тонкий латунный корпус выполнен в виде компактной полочки, где вы можете хранить все необходимые вещи. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между изливом, гигиеническим душем, ручной и тропической лейкой, а также плавно управляйте напором воды нажатием нескольких клавиш. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Возможность включения 2-х или 3-х режимов одновременно сделает ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Минималистичная и стильная, она отличается самым широким функционалом в линейке и удовлетворит даже искушенного пользователя. Максимальная безопасность и технологичность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Душевая система оснащена автоматическим дисплеем, отражающим температуру воды в реальном времени. Непревзойдённый комфорт и удобство: тонкий латунный корпус выполнен в виде компактной полочки, где вы можете хранить все необходимые вещи. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между изливом, гигиеническим душем, ручной и тропической лейкой, а также плавно управляйте напором воды нажатием нескольких клавиш. Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Возможность включения 2-х или 3-х режимов одновременно сделает ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.
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