Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810300 черный матовый
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Gala 953810300 черный матовый
Мягкие геометричные формы душевой система Gala в сочетании с трендовым черным покрытием идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Функция излива включается путем поворота излива на 90 градусов в режиме ручной лейки. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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