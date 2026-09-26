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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром

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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612214
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром

Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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