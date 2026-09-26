Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
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Коллекция Jupiter
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В наличииЦена 56 390 руб.14098 руб. в СплитДушевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
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