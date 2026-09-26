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Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром

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Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 390 руб. 
Начислим 3384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
56 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Jupiter
filter_none Товар входит в коллекцию Jupiter

Коллекция Jupiter


Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром

Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Jupiter 977810000 хром - стоимость товара 56390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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