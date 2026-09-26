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Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром

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Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612205
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром

Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Встроенный крючок для мочалки также станет приятным дополнением. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Описание
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Встроенный крючок для мочалки также станет приятным дополнением. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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