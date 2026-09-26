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Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром

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Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612199
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром

Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 235 мм, ручной душ диаметром 125 мм. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Наши инженеры рассчитали оптимальное расстояние между форсунками для распределения напора воды равномерно по всей лейке. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Apollo 947000000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 235 мм, ручной душ диаметром 125 мм. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовое покрытие от механических повреждений, коррозии и потери цвета. Наши инженеры рассчитали оптимальное расстояние между форсунками для распределения напора воды равномерно по всей лейке. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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