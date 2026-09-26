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Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red

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Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 1
Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 2
Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 3
Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 4
Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 5
Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 1
  • Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 2
  • Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 3
  • Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 4
  • Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 5
  • Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611905
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Характеристики

Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
12х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red

Простой в использовании телефон с удобным интерфейсом, большими клавишами и громким звуком. Расположенная на задней стороне корпуса кнопка SOS - возможность быстрой связи с близкими в чрезвычайных ситуациях.

Отзывы о товаре Мобильный телефон teXet TM-B322 Black-Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Простой в использовании телефон с удобным интерфейсом, большими клавишами и громким звуком. Расположенная на задней стороне корпуса кнопка SOS - возможность быстрой связи с близкими в чрезвычайных ситуациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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