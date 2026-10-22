Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 605629
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500
Описание товара Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм
Рулетки измерительные ЗУБР, предназначены для проведения линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Нейлоновое покрытие полотна, изготовленного из высококачественной закаленной стали, увеличивает стойкость к истиранию, большой вылет которого происходит без излома. Полотно оснащено подвижным крюком для повышения точности измерений. Надежный сдвижной фиксатор. Резиновый чехол повышает стойкость рулетки к ударным воздействиям.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Рулетки измерительные ЗУБР, предназначены для проведения линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Нейлоновое покрытие полотна, изготовленного из высококачественной закаленной стали, увеличивает стойкость к истиранию, большой вылет которого происходит без излома. Полотно оснащено подвижным крюком для повышения точности измерений. Надежный сдвижной фиксатор. Резиновый чехол повышает стойкость рулетки к ударным воздействиям.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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