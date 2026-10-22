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Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм

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Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 1
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 2
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 3
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 4
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 5
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 6
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 7
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 8
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 1
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 2
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 3
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 4
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 5
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 6
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 7
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 8
  • Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм

Рулетки измерительные ЗУБР, предназначены для проведения линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Нейлоновое покрытие полотна, изготовленного из высококачественной закаленной стали, увеличивает стойкость к истиранию, большой вылет которого происходит без излома. Полотно оснащено подвижным крюком для повышения точности измерений. Надежный сдвижной фиксатор. Резиновый чехол повышает стойкость рулетки к ударным воздействиям.

Отзывы о товаре Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетки измерительные ЗУБР, предназначены для проведения линейных замеров путем непосредственного сравнения со шкалой. Нейлоновое покрытие полотна, изготовленного из высококачественной закаленной стали, увеличивает стойкость к истиранию, большой вылет которого происходит без излома. Полотно оснащено подвижным крюком для повышения точности измерений. Надежный сдвижной фиксатор. Резиновый чехол повышает стойкость рулетки к ударным воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка ЗУБР Нейлон 3м х 15мм - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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