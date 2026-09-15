Рулетка Classic, 10 м х 25 мм, пластиковый корпус Sparta (31305)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 649477
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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380 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
370
Описание товара Рулетка Classic, 10 м х 25 мм, пластиковый корпус Sparta (31305)
Рулетка Sparta «Classic» 31305 с полотном 10 м х 25 мм, в пластиковом корпусе, станет незаменимым помощником в хозяйстве при измерении длины и ширины деталей, заготовок, материалов, мебели и т.д. Она рассчитана на бытовое использование. За счет специального окошка на зацепе рулетка подходит для применения в качестве циркуля.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из прочного пластика, лента покрыта краской.
- Точность измерений до миллиметра — плавающий зацеп обеспечивает совпадение нулевой отметки с краем детали.
- Надежность — зацеп крепится к ленте на три заклепки.
- Механический стопор — ленту можно удерживать на нужной длине.
- Удобство работы — на полотно нанесена крупная шкала, которую хорошо видно на расстоянии.
- Возможность работы на высоте — рулетка оснащена ремешком и клипсой для транспортировки на запястье и ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Sparta «Classic» 31305 с полотном 10 м х 25 мм, в пластиковом корпусе, станет незаменимым помощником в хозяйстве при измерении длины и ширины деталей, заготовок, материалов, мебели и т.д. Она рассчитана на бытовое использование. За счет специального окошка на зацепе рулетка подходит для применения в качестве циркуля.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из прочного пластика, лента покрыта краской.
- Точность измерений до миллиметра — плавающий зацеп обеспечивает совпадение нулевой отметки с краем детали.
- Надежность — зацеп крепится к ленте на три заклепки.
- Механический стопор — ленту можно удерживать на нужной длине.
- Удобство работы — на полотно нанесена крупная шкала, которую хорошо видно на расстоянии.
- Возможность работы на высоте — рулетка оснащена ремешком и клипсой для транспортировки на запястье и ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка Classic, 10 м х 25 мм, пластиковый корпус Sparta (31305) - стоимость товара 380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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