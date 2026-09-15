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Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001)

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Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 1
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 2
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 3
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 4
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 5
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 6
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 7
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 8
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 9
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 10
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 11
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 12
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 13
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 14
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 15
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 1
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 2
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 3
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 4
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 5
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 6
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 7
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 8
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 9
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 10
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 11
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 12
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 13
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 14
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 15
  • Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x150x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
380

Описание товара Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001)

Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.

Отзывы о товаре Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x150x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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