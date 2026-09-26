Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%810 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х20
Вес, г.
883
Описание товара Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379
Игрушка от бренда Нордпласт Катер-амфибия 379 несомненно понравится вашему ребенку. Катер не тонет, устойчив на воде, не переворачивается. В корпусе катера открывается вместительный отсек для хранения, так что в него ребенок сможет положить другие игрушки и перевезти на другой берег. Яхта не только прекрасно держится на воде, но и отлично передвигается по суше с помощью двух пар удобных колес! Для удобства игры на суше, у яхты имеется место для крепления веревки. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Нордпласт Катер-амфибия 379 несомненно понравится вашему ребенку. Катер не тонет, устойчив на воде, не переворачивается. В корпусе катера открывается вместительный отсек для хранения, так что в него ребенок сможет положить другие игрушки и перевезти на другой берег. Яхта не только прекрасно держится на воде, но и отлично передвигается по суше с помощью двух пар удобных колес! Для удобства игры на суше, у яхты имеется место для крепления веревки. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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