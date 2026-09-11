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Пожарная машина "Кама" 162 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пожарная машина "Кама" 162

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Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 1
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 2
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 3
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 4
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 5
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 6
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 7
Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 1
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 2
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 3
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 4
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 5
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 6
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 7
  • Пожарная машина &quot;Кама&quot; 162 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605276
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Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
20х11х8
Вес, г.
140

Описание товара Пожарная машина "Кама" 162

Игрушка от бренда Нордпласт Пожарная машина Кама 162 несомненно понравится вашему ребенку. Машинки Кама выпускаются с 2009 года и за это время стали одной популярных серий торговой марки НОРДПЛАСТ. Серия выпускается в различных цветовых гаммах. Размер машинок в среднем составляет около 20 см и имеет дополнительный функционал. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Пожарная машина "Кама" 162




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Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка от бренда Нордпласт Пожарная машина Кама 162 несомненно понравится вашему ребенку. Машинки Кама выпускаются с 2009 года и за это время стали одной популярных серий торговой марки НОРДПЛАСТ. Серия выпускается в различных цветовых гаммах. Размер машинок в среднем составляет около 20 см и имеет дополнительный функционал. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пожарная машина "Кама" 162 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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