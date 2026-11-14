Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 2TB (AP2TBAS2280P4U-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1300
Энергопотребление
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 430 руб.
В наличии
Код товара: 602674
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.22
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Ширина, см
0.03
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1300
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 2TB (AP2TBAS2280P4U-1)
M.2 накопитель Apacer AS2280P4U оборудован высокоскоростным интерфейсом PCI-E 3.0x4. Со скоростью до 3500 Мбайт/сек он обеспечивает значительное ускорение загрузки и выполнение различных требовательных задач в системе ПК. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с разными платформами и экономию пространства. Объем 2000 ГБ предоставляет возможность размещения большого количества документов, программ, мультимедийных файлов. Технология минимизации износа ячеек памяти и функция автоматического исправления ошибок (ECC) помогают увеличить ресурс службы Apacer AS2280P4U.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.22
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Ширина, см
0.03
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
3000
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
1300
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Apacer AS2280P4U оборудован высокоскоростным интерфейсом PCI-E 3.0x4. Со скоростью до 3500 Мбайт/сек он обеспечивает значительное ускорение загрузки и выполнение различных требовательных задач в системе ПК. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с разными платформами и экономию пространства. Объем 2000 ГБ предоставляет возможность размещения большого количества документов, программ, мультимедийных файлов. Технология минимизации износа ячеек памяти и функция автоматического исправления ошибок (ECC) помогают увеличить ресурс службы Apacer AS2280P4U.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Apacer AS2280P4U 2TB (AP2TBAS2280P4U-1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 23430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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