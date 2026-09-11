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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602615
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Описание товара Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный
Радиоприемник БЗРП РП-306 – модель с оптимальными характеристиками, которая подойдет для многих потенциальных покупателей. Корпус черного цвета с ретро-элементами. Цифровой плеер MP3 расширяет возможности данного устройства. БЗРП РП-306 способен воспроизводить музыку в этом формате и подарит вам хорошее настроение. Подключение внешних носителей может осуществляться через разъем SD или USB, вы легко подберете подходящий накопитель для хранения файлов. В корпусе установлена телескопическая антенна, она легко выдвигается и приводится в рабочей состояние. Устройство поддерживает два основных диапазона – FM и AM, удается прослушивать огромное количество радиостанций. Кнопки механического типа, присутствуют и удобные поворотные регуляторы для быстрой настройки. В верхней части установлена ручка, она облегчает дальнейшую переноску. Модель питается от сети 220 В, можно установить батарейки в выделенный отсек для автономной работы.
Радиоприемник БЗРП РП-306 – модель с оптимальными характеристиками, которая подойдет для многих потенциальных покупателей. Корпус черного цвета с ретро-элементами. Цифровой плеер MP3 расширяет возможности данного устройства. БЗРП РП-306 способен воспроизводить музыку в этом формате и подарит вам хорошее настроение. Подключение внешних носителей может осуществляться через разъем SD или USB, вы легко подберете подходящий накопитель для хранения файлов. В корпусе установлена телескопическая антенна, она легко выдвигается и приводится в рабочей состояние. Устройство поддерживает два основных диапазона – FM и AM, удается прослушивать огромное количество радиостанций. Кнопки механического типа, присутствуют и удобные поворотные регуляторы для быстрой настройки. В верхней части установлена ручка, она облегчает дальнейшую переноску. Модель питается от сети 220 В, можно установить батарейки в выделенный отсек для автономной работы.
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