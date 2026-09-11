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Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный

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Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 1
Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 2
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Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 1
  • Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 2
  • Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 3
  • Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602612
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Характеристики

Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
90
Глубина, мм
60
Диапазон частот
СВ, УКВ, КВ
Динамики
1
Количество батареек
2
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
работа от сети
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный

Компактный радиоприемник Эфир 15, представленный в традиционном черном цвете корпуса, имеет все необходимое для уверенного приема радиосигнала в диапазонах FM (64 МГц - 108 МГц), AM (530 кГц - 1600 кГц), КВ1КВ2 (3,2 - 23 МГц). Устройство транслирует звук в моно-формате, для чего в его конструкции имеется один динамик с выходной мощностью 8 Вт. Выбор частоты радиовещания осуществляется при помощи удобного поворотного переключателя. Уверенный прием радиочастот гарантирует телескопическая антенна. Удобству транспортировки радиоприемника способствует шнурок. Модель Эфир 15 предусматривает выход на наушники, чтобы звуки любимых радиопередач не мешали окружающим. Для автономной работы прибора имеется встроенный аккумулятор, полного заряда которого хватит на многие часы непрерывного радиовещания. Весящий 200 г радиоприемник обладает компактными размерами (135x90x60 мм - ширина, высота и глубина соответственно), поэтому он станет неизменным спутником любого путешественника.

Отзывы о товаре Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
90
Глубина, мм
60
Диапазон частот
СВ, УКВ, КВ
Динамики
1
Количество батареек
2
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
работа от сети
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
135
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный радиоприемник Эфир 15, представленный в традиционном черном цвете корпуса, имеет все необходимое для уверенного приема радиосигнала в диапазонах FM (64 МГц - 108 МГц), AM (530 кГц - 1600 кГц), КВ1КВ2 (3,2 - 23 МГц). Устройство транслирует звук в моно-формате, для чего в его конструкции имеется один динамик с выходной мощностью 8 Вт. Выбор частоты радиовещания осуществляется при помощи удобного поворотного переключателя. Уверенный прием радиочастот гарантирует телескопическая антенна. Удобству транспортировки радиоприемника способствует шнурок. Модель Эфир 15 предусматривает выход на наушники, чтобы звуки любимых радиопередач не мешали окружающим. Для автономной работы прибора имеется встроенный аккумулятор, полного заряда которого хватит на многие часы непрерывного радиовещания. Весящий 200 г радиоприемник обладает компактными размерами (135x90x60 мм - ширина, высота и глубина соответственно), поэтому он станет неизменным спутником любого путешественника.
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