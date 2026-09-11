Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный
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Характеристики
Описание товара Радиоприемник Сигнал Эфир-15 черный
Компактный радиоприемник Эфир 15, представленный в традиционном черном цвете корпуса, имеет все необходимое для уверенного приема радиосигнала в диапазонах FM (64 МГц - 108 МГц), AM (530 кГц - 1600 кГц), КВ1КВ2 (3,2 - 23 МГц). Устройство транслирует звук в моно-формате, для чего в его конструкции имеется один динамик с выходной мощностью 8 Вт. Выбор частоты радиовещания осуществляется при помощи удобного поворотного переключателя. Уверенный прием радиочастот гарантирует телескопическая антенна. Удобству транспортировки радиоприемника способствует шнурок. Модель Эфир 15 предусматривает выход на наушники, чтобы звуки любимых радиопередач не мешали окружающим. Для автономной работы прибора имеется встроенный аккумулятор, полного заряда которого хватит на многие часы непрерывного радиовещания. Весящий 200 г радиоприемник обладает компактными размерами (135x90x60 мм - ширина, высота и глубина соответственно), поэтому он станет неизменным спутником любого путешественника.
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