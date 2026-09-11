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Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое

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Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 1
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 2
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 3
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 4
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 5
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 1
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 2
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 3
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 4
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 5
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602611
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Характеристики

Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Размеры в упаковке, см
34х24х16
Вес, кг.
2.78

Описание товара Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое

БЗРП РП-340 достаточно крупный радиоприемник, который будет идеально смотреться в любом интерьере и дополнит его. Ретро-дизайн приятно удивит покупателя и навеет ностальгией. Подойдет под любой интерьер, благодаря своему дизайну. Находясь на витрине, привлекает внимание покупателей. Радиоприемник обеспечивает уверенный прием сигнала в УКВ/СВ/КВ1-2 диапазонах. Радиоприемник БЗРП РП-340 оснащен двумя динамиками мощностью 5Вт.

Отзывы о товаре Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое




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Характеристики
Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Описание
БЗРП РП-340 достаточно крупный радиоприемник, который будет идеально смотреться в любом интерьере и дополнит его. Ретро-дизайн приятно удивит покупателя и навеет ностальгией. Подойдет под любой интерьер, благодаря своему дизайну. Находясь на витрине, привлекает внимание покупателей. Радиоприемник обеспечивает уверенный прием сигнала в УКВ/СВ/КВ1-2 диапазонах. Радиоприемник БЗРП РП-340 оснащен двумя динамиками мощностью 5Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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