Микросистема LG ON77DK черный
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Характеристики
Описание товара Микросистема LG ON77DK черный
Домашняя аудиосистема LG ON77DK выполнена в пластиковом корпусе и выделяется разноцветной подсветкой «Стробоскоп». Акустическая система выходной мощностью 770 Вт с низкочастотным динамиком и технологией Super Bass Boost гарантирует формирование громкого чистого баса. В верхней части расположены два разъема USB, информативный дисплей и ряд элементов управления. LG ON77DK оборудована приводом дисков CD/DVD, технологией Bluetooth, FM-проигрывателем, входами для микрофона и гитары, HDMI. Одна из особенностей модели – функция караоке с регулировкой громкости музыки и микрофона. Аудиосистема работает от сети. В комплекте поставляются микрофон и пульт ДУ. LG XBOOM ON77DK - всё, что нужно для больших вечеринок ! Низкочастотный динамик, технология Super Bass Boost и другие классные функции обеспечивают неповторимые и мощные ритмы, которые поднимут атмосферу вечеринки на ступеньку выше.Разноцветные светодиодные фонари меняют цвет и меняются в зависимости от ритма, чтобы добавить больше волнения вашим вечеринкам. Подключите до трех смартфонов и удерживайте их, пока фонарики мигают синхронно с музыкой. Применяйте звуковые эффекты прямо из приложения DJ на Android или iOS или управляйте устройством c DJ панели. Отрегулируйте громкость музыки и микрофона по отдельности, уменьшите вокал трека с помощью Voice Canceller и настройте музыку на свой голос с помощью Key Changer. Затем, когда вы будете готовы, спойте от всего сердца. Подключите к гитарному входу гитару и раскачайте атмосферу. Или используйте проигрыватель компакт-дисков и радио для воспроизведения музыки.
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