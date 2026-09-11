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Микросистема LG ON77DK черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микросистема LG ON77DK черный

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Микросистема LG ON77DK черный - фото 1
Микросистема LG ON77DK черный - фото 2
Микросистема LG ON77DK черный - фото 3
Микросистема LG ON77DK черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микросистема
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
770
Блок питания
в комплекте
  • Микросистема LG ON77DK черный - фото 1
  • Микросистема LG ON77DK черный - фото 2
  • Микросистема LG ON77DK черный - фото 3
  • Микросистема LG ON77DK черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602383
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микросистема
Дополнительно
DJ Pad, аудио эффекты, конструктор сэмплов, подсветка
Комплектация
кабель питания, микрофон, пульт ДУ
Цвет
черный
Пульт ДУ
в комплекте
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
770
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
6.3 jack, HDMI, USB, Bluetooth, вход для гитары, вход для микрофона х 2
Bluetooth
есть
Блок питания
в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х44х39
Вес, кг.
17.44

Описание товара Микросистема LG ON77DK черный

Домашняя аудиосистема LG ON77DK выполнена в пластиковом корпусе и выделяется разноцветной подсветкой «Стробоскоп». Акустическая система выходной мощностью 770 Вт с низкочастотным динамиком и технологией Super Bass Boost гарантирует формирование громкого чистого баса. В верхней части расположены два разъема USB, информативный дисплей и ряд элементов управления. LG ON77DK оборудована приводом дисков CD/DVD, технологией Bluetooth, FM-проигрывателем, входами для микрофона и гитары, HDMI. Одна из особенностей модели – функция караоке с регулировкой громкости музыки и микрофона. Аудиосистема работает от сети. В комплекте поставляются микрофон и пульт ДУ. LG XBOOM ON77DK - всё, что нужно для больших вечеринок ! Низкочастотный динамик, технология Super Bass Boost и другие классные функции обеспечивают неповторимые и мощные ритмы, которые поднимут атмосферу вечеринки на ступеньку выше.Разноцветные светодиодные фонари меняют цвет и меняются в зависимости от ритма, чтобы добавить больше волнения вашим вечеринкам. Подключите до трех смартфонов и удерживайте их, пока фонарики мигают синхронно с музыкой. Применяйте звуковые эффекты прямо из приложения DJ на Android или iOS или управляйте устройством c DJ панели. Отрегулируйте громкость музыки и микрофона по отдельности, уменьшите вокал трека с помощью Voice Canceller и настройте музыку на свой голос с помощью Key Changer. Затем, когда вы будете готовы, спойте от всего сердца. Подключите к гитарному входу гитару и раскачайте атмосферу. Или используйте проигрыватель компакт-дисков и радио для воспроизведения музыки.

Отзывы о товаре Микросистема LG ON77DK черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микросистема
Дополнительно
DJ Pad, аудио эффекты, конструктор сэмплов, подсветка
Комплектация
кабель питания, микрофон, пульт ДУ
Цвет
черный
Пульт ДУ
в комплекте
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
770
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
6.3 jack, HDMI, USB, Bluetooth, вход для гитары, вход для микрофона х 2
Развернуть
Bluetooth
есть
Блок питания
в комплекте
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема LG ON77DK выполнена в пластиковом корпусе и выделяется разноцветной подсветкой «Стробоскоп». Акустическая система выходной мощностью 770 Вт с низкочастотным динамиком и технологией Super Bass Boost гарантирует формирование громкого чистого баса. В верхней части расположены два разъема USB, информативный дисплей и ряд элементов управления. LG ON77DK оборудована приводом дисков CD/DVD, технологией Bluetooth, FM-проигрывателем, входами для микрофона и гитары, HDMI. Одна из особенностей модели – функция караоке с регулировкой громкости музыки и микрофона. Аудиосистема работает от сети. В комплекте поставляются микрофон и пульт ДУ. LG XBOOM ON77DK - всё, что нужно для больших вечеринок ! Низкочастотный динамик, технология Super Bass Boost и другие классные функции обеспечивают неповторимые и мощные ритмы, которые поднимут атмосферу вечеринки на ступеньку выше.Разноцветные светодиодные фонари меняют цвет и меняются в зависимости от ритма, чтобы добавить больше волнения вашим вечеринкам. Подключите до трех смартфонов и удерживайте их, пока фонарики мигают синхронно с музыкой. Применяйте звуковые эффекты прямо из приложения DJ на Android или iOS или управляйте устройством c DJ панели. Отрегулируйте громкость музыки и микрофона по отдельности, уменьшите вокал трека с помощью Voice Canceller и настройте музыку на свой голос с помощью Key Changer. Затем, когда вы будете готовы, спойте от всего сердца. Подключите к гитарному входу гитару и раскачайте атмосферу. Или используйте проигрыватель компакт-дисков и радио для воспроизведения музыки.
Самовывоз
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Отзывы


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