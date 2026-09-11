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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 597211
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Описание товара Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010
**Infortrend RFC32G0HIO2-0010 EonStor host board** — это интерфейсная плата, предназначенная для использования в сетевых хранилищах данных. Она обеспечивает подключение к сети хранения данных (SAN) через два порта Fibre Channel со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с.
Плата поддерживает технологию Fibre Channel, которая позволяет передавать данные на большие расстояния с высокой скоростью и надёжностью. Это делает её идеальным выбором для корпоративных сетей, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость.
**Основные характеристики:**
* Два порта Fibre Channel типа 1 со скоростью 32 Гбит/с;
* Поддержка технологии Fibre Channel;
* Совместимость с различными моделями сетевых хранилищ данных Infortrend.
Эта плата может использоваться в различных конфигурациях сетевых хранилищ данных, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надёжность работы. Она является важным компонентом современных систем хранения данных, которые используются в корпоративных сетях.
**Infortrend RFC32G0HIO2-0010 EonStor host board** — это интерфейсная плата, предназначенная для использования в сетевых хранилищах данных. Она обеспечивает подключение к сети хранения данных (SAN) через два порта Fibre Channel со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с.
Плата поддерживает технологию Fibre Channel, которая позволяет передавать данные на большие расстояния с высокой скоростью и надёжностью. Это делает её идеальным выбором для корпоративных сетей, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость.
**Основные характеристики:**
* Два порта Fibre Channel типа 1 со скоростью 32 Гбит/с;
* Поддержка технологии Fibre Channel;
* Совместимость с различными моделями сетевых хранилищ данных Infortrend.
Эта плата может использоваться в различных конфигурациях сетевых хранилищ данных, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надёжность работы. Она является важным компонентом современных систем хранения данных, которые используются в корпоративных сетях.
Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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