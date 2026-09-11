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Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010

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Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 597211
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Характеристики

Бренд
Infortrend
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
2 х SFP+
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Плата расширения, документация
Совместимость
GS 1000Gen2, GSe 1000Gen2, DS 1000/2000 Gen2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
200

Описание товара Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010

**Infortrend RFC32G0HIO2-0010 EonStor host board** — это интерфейсная плата, предназначенная для использования в сетевых хранилищах данных. Она обеспечивает подключение к сети хранения данных (SAN) через два порта Fibre Channel со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с. Плата поддерживает технологию Fibre Channel, которая позволяет передавать данные на большие расстояния с высокой скоростью и надёжностью. Это делает её идеальным выбором для корпоративных сетей, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость. **Основные характеристики:** * Два порта Fibre Channel типа 1 со скоростью 32 Гбит/с; * Поддержка технологии Fibre Channel; * Совместимость с различными моделями сетевых хранилищ данных Infortrend. Эта плата может использоваться в различных конфигурациях сетевых хранилищ данных, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надёжность работы. Она является важным компонентом современных систем хранения данных, которые используются в корпоративных сетях.

Отзывы о товаре Плата расширения Infortrend 2FC RFC32G0HIO2-0010




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Infortrend
Тип товара
Компоненты для серверов
Разъемы
2 х SFP+
Вид оборудования
карта/плата расширения
Комлектация
Плата расширения, документация
Совместимость
GS 1000Gen2, GSe 1000Gen2, DS 1000/2000 Gen2
Страна производитель
Китай
Описание
**Infortrend RFC32G0HIO2-0010 EonStor host board** — это интерфейсная плата, предназначенная для использования в сетевых хранилищах данных. Она обеспечивает подключение к сети хранения данных (SAN) через два порта Fibre Channel со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с. Плата поддерживает технологию Fibre Channel, которая позволяет передавать данные на большие расстояния с высокой скоростью и надёжностью. Это делает её идеальным выбором для корпоративных сетей, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость. **Основные характеристики:** * Два порта Fibre Channel типа 1 со скоростью 32 Гбит/с; * Поддержка технологии Fibre Channel; * Совместимость с различными моделями сетевых хранилищ данных Infortrend. Эта плата может использоваться в различных конфигурациях сетевых хранилищ данных, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надёжность работы. Она является важным компонентом современных систем хранения данных, которые используются в корпоративных сетях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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