Фен-щетка Beurer HC45 Ocean 1000Вт бирюзовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
1000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596775
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Цвет
бирюзовый
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
1000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Индикация
включения
Дополнительные функции
ионизация, подача холодного воздуха
Комплектация
щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х4
Вес, г.
475
Описание товара Фен-щетка Beurer HC45 Ocean 1000Вт бирюзовый
C помощью щетки Вы можете одновременно сушить и укладывать волосы. Керамическое покрытие обеспечивает защиту во время укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Цвет
бирюзовый
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
1000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Индикация
включения
Дополнительные функции
ионизация, подача холодного воздуха
Комплектация
щетка
Страна производитель
Китай
C помощью щетки Вы можете одновременно сушить и укладывать волосы. Керамическое покрытие обеспечивает защиту во время укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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