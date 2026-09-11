Сушилка для рук Puff 8899 1650Вт хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х80х15
Вес, кг.
13
Описание товара Сушилка для рук Puff 8899 1650Вт хром
Электрическая сушилка для рук Puff-8899 относится к классу высокоскоростных электросушилок с вертикальной загрузкой рук во влагоприемник. Осушение рук осуществляется за счет двух узконаправленных быстрых потоков воздуха, которые фактически сдувают воду. Скорость воздуха может достигать 95 м.сек. При использовании такого типа электрополотенца, сушка рук занимает от 5 до 7 секунд.
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Электрическая сушилка для рук Puff-8899 относится к классу высокоскоростных электросушилок с вертикальной загрузкой рук во влагоприемник. Осушение рук осуществляется за счет двух узконаправленных быстрых потоков воздуха, которые фактически сдувают воду. Скорость воздуха может достигать 95 м.сек. При использовании такого типа электрополотенца, сушка рук занимает от 5 до 7 секунд.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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