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Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый

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Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 1
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 2
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 3
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 4
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 5
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 6
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 7
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 8
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 9
Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 3
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 4
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 5
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 6
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 7
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 8
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 9
  • Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596557
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
1250
Температура воздушного потока, °С
21-36
Габаритные размеры, мм
255x240x170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х20
Вес, кг.
3.66

Описание товара Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый

Электросушитель для рук Puff высокоскоростной, белый, 1250 Вт 8807 1401.383 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX4. Имеет инновационный стекловолокнистый HEPA фильтр для защиты от мельчайших частиц пыли. Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования посетителей. Принцип действия: автоматическое включение и выключение.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8807 1250Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
1250
Температура воздушного потока, °С
21-36
Габаритные размеры, мм
255x240x170
Страна производитель
Китай
Описание
Электросушитель для рук Puff высокоскоростной, белый, 1250 Вт 8807 1401.383 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX4. Имеет инновационный стекловолокнистый HEPA фильтр для защиты от мельчайших частиц пыли. Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования посетителей. Принцип действия: автоматическое включение и выключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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