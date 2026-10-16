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Wi-Fi роутер Netis N5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netis N5

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Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 2
Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 3
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Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 5
Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 6
Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 7
Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 8
Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 9
Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis N5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595251
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi роутер Netis N5

Wi-Fi-роутер NETIS N5 в компактном корпусе черного цвета отличается повышенной функциональностью: он выполняет функцию и маршрутизатора, и точки доступа, и репитера. Роутер поддерживает беспроводные сети 3G и 4G/LTE (требуется USB модем). Он оснащен 4 несъемными антеннами, которые обеспечивают одновременную работу роутера в 2 диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи данных при этом составит 300 Мбит/с и 867 Мбит/с соответственно. Благодаря этому раздача сигнала будет стабильной по всему дому или квартире. Wi-Fi-роутер NETIS N5 обеспечивает многопотоковую передачу данных по технологии MU-MIMO, что предполагает высокую скорость сигнала для всех подключенных устройств. Проводное подключение к роутеру осуществляется через 2 LAN-порта (100 Мбит/с). Также на корпусе устройства предусмотрено наличие разъема USB 2.0, который может выполнять функции FTP-, Media- или файлового серверов. Фильтрация по IP-, MAC- и URL-адресу, а также встроенный межсетевой экран делают подключение к интернету максимально безопасным.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N5




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi-роутер NETIS N5 в компактном корпусе черного цвета отличается повышенной функциональностью: он выполняет функцию и маршрутизатора, и точки доступа, и репитера. Роутер поддерживает беспроводные сети 3G и 4G/LTE (требуется USB модем). Он оснащен 4 несъемными антеннами, которые обеспечивают одновременную работу роутера в 2 диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи данных при этом составит 300 Мбит/с и 867 Мбит/с соответственно. Благодаря этому раздача сигнала будет стабильной по всему дому или квартире. Wi-Fi-роутер NETIS N5 обеспечивает многопотоковую передачу данных по технологии MU-MIMO, что предполагает высокую скорость сигнала для всех подключенных устройств. Проводное подключение к роутеру осуществляется через 2 LAN-порта (100 Мбит/с). Также на корпусе устройства предусмотрено наличие разъема USB 2.0, который может выполнять функции FTP-, Media- или файлового серверов. Фильтрация по IP-, MAC- и URL-адресу, а также встроенный межсетевой экран делают подключение к интернету максимально безопасным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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