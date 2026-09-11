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Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047

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Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 1
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Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 4
Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 5
Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 6
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Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 5
  • Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 6
  • Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 7
  • Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588509
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047

Описание товара Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 Во время работы дома или в студии смикшированный вами звук должен звучать так, как его услышат слушатели. Открытые студийные наушники HD 400 PRO обеспечивают естественное и точное звучание для детальной работы с вашим фирменным звуком. Конструкция с малым весом и велюровые амбушюры гарантируют комфорт, необходимый во время длительных сеансов работы. В дополнение к этому, открытые чашки и наклонные преобразователи обеспечивают широкую и прозрачную звуковую сцену, вследствие чего наушники HD 400 PRO сослужат хорошую службу тем, кому важны, прежде всего, качество и четкость.



Теги товара: Мониторные, Синие

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047 Во время работы дома или в студии смикшированный вами звук должен звучать так, как его услышат слушатели. Открытые студийные наушники HD 400 PRO обеспечивают естественное и точное звучание для детальной работы с вашим фирменным звуком. Конструкция с малым весом и велюровые амбушюры гарантируют комфорт, необходимый во время длительных сеансов работы. В дополнение к этому, открытые чашки и наклонные преобразователи обеспечивают широкую и прозрачную звуковую сцену, вследствие чего наушники HD 400 PRO сослужат хорошую службу тем, кому важны, прежде всего, качество и четкость.


Теги товара: Мониторные, Синие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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