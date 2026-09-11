Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588509
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Описание товара Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047
Описание товара Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047
Во время работы дома или в студии смикшированный вами звук должен звучать так, как его услышат слушатели. Открытые студийные наушники HD 400 PRO обеспечивают естественное и точное звучание для детальной работы с вашим фирменным звуком. Конструкция с малым весом и велюровые амбушюры гарантируют комфорт, необходимый во время длительных сеансов работы. В дополнение к этому, открытые чашки и наклонные преобразователи обеспечивают широкую и прозрачную звуковую сцену, вследствие чего наушники HD 400 PRO сослужат хорошую службу тем, кому важны, прежде всего, качество и четкость.
Описание товара Наушники Sennheiser HD 400 PRO Наушники 700047
Во время работы дома или в студии смикшированный вами звук должен звучать так, как его услышат слушатели. Открытые студийные наушники HD 400 PRO обеспечивают естественное и точное звучание для детальной работы с вашим фирменным звуком. Конструкция с малым весом и велюровые амбушюры гарантируют комфорт, необходимый во время длительных сеансов работы. В дополнение к этому, открытые чашки и наклонные преобразователи обеспечивают широкую и прозрачную звуковую сцену, вследствие чего наушники HD 400 PRO сослужат хорошую службу тем, кому важны, прежде всего, качество и четкость.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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