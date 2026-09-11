Выпрямитель BaByliss ST481E

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582872
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
При помощью многофункционального стайлера 2-в-1 вы не только выпрямите ваши волосы, но и создадите красивые кудри. Пластины с керамическим покрытием быстро и равномерно прогреваются. Округлая поверхность корпуса обеспечит эффектные локоны. Прибор имеет 5 температурных режимов (150/170/190/210/230 °С), всего за 30 секунд нагревается до 180 °С. Настроить прибор поможет встроенный LED-дисплей, индикатор покажет, что прибор готов к использованию. Предусмотрена ионизация, убирающая статическое электричество: волоски не будут «пушиться». Предусмотрена система автоматической защиты и возможность фиксации прибора в закрытом положении для хранения.
При помощью многофункционального стайлера 2-в-1 вы не только выпрямите ваши волосы, но и создадите красивые кудри. Пластины с керамическим покрытием быстро и равномерно прогреваются. Округлая поверхность корпуса обеспечит эффектные локоны. Прибор имеет 5 температурных режимов (150/170/190/210/230 °С), всего за 30 секунд нагревается до 180 °С. Настроить прибор поможет встроенный LED-дисплей, индикатор покажет, что прибор готов к использованию. Предусмотрена ионизация, убирающая статическое электричество: волоски не будут «пушиться». Предусмотрена система автоматической защиты и возможность фиксации прибора в закрытом положении для хранения.
Выпрямитель BaByliss ST481E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Выпрямитель BaByliss ST481E