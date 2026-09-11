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Выпрямитель BaByliss ST481E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выпрямитель BaByliss ST481E

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Выпрямитель BaByliss ST481E - фото 1
Выпрямитель BaByliss ST481E - фото 2
Выпрямитель BaByliss ST481E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель BaByliss ST481E - фото 1
  • Выпрямитель BaByliss ST481E - фото 2
  • Выпрямитель BaByliss ST481E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582872
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
1.85
Дополнительные функции
ионизация
Защита от перегрева
да
Индикация
Включения, температуры
Количество температурных режимов
5
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
прибор, футляр/чехол, термостойкий коврик, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
230°C
Мощность
51 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х9
Вес, г.
800

Описание товара Выпрямитель BaByliss ST481E

При помощью многофункционального стайлера 2-в-1 вы не только выпрямите ваши волосы, но и создадите красивые кудри. Пластины с керамическим покрытием быстро и равномерно прогреваются. Округлая поверхность корпуса обеспечит эффектные локоны. Прибор имеет 5 температурных режимов (150/170/190/210/230 °С), всего за 30 секунд нагревается до 180 °С. Настроить прибор поможет встроенный LED-дисплей, индикатор покажет, что прибор готов к использованию. Предусмотрена ионизация, убирающая статическое электричество: волоски не будут «пушиться». Предусмотрена система автоматической защиты и возможность фиксации прибора в закрытом положении для хранения.

Отзывы о товаре Выпрямитель BaByliss ST481E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
1.85
Дополнительные функции
ионизация
Защита от перегрева
да
Индикация
Включения, температуры
Количество температурных режимов
5
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
прибор, футляр/чехол, термостойкий коврик, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
230°C
Мощность
51 Вт
Покрытие насадок
керамическое
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Страна производства
Китай
Тип щипцов
выпрямитель
Страна производитель
Китай
Описание
При помощью многофункционального стайлера 2-в-1 вы не только выпрямите ваши волосы, но и создадите красивые кудри. Пластины с керамическим покрытием быстро и равномерно прогреваются. Округлая поверхность корпуса обеспечит эффектные локоны. Прибор имеет 5 температурных режимов (150/170/190/210/230 °С), всего за 30 секунд нагревается до 180 °С. Настроить прибор поможет встроенный LED-дисплей, индикатор покажет, что прибор готов к использованию. Предусмотрена ионизация, убирающая статическое электричество: волоски не будут «пушиться». Предусмотрена система автоматической защиты и возможность фиксации прибора в закрытом положении для хранения.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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