Умная цветная LED лампочка HIPER IoT A60 RGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 190 руб. 2 142 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580357
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Умная лампа
Возможности
дистанционное управление
Дополнительно
типоразмер A60
Комплектация
лампа, руководство, упаковка
Напряжение, В
220
Особенности
форма колбы - груша
Световой поток
940
Цветовая температура
2700-6500 К
Цоколь
E27
Энергопотребление
10 Вт
Регулировка цвета (поддержка RGB)
Да
Экосистема
Google Home, HIPER Smart Home, Tuya Smart, Умный дом VK, Умный дом МТС, Умный дом Яндекса
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Wi-Fi
Срок службы лампы (при 50% яркости)
30000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х7
Вес, г.
90
Описание товара Умная цветная LED лампочка HIPER IoT A60 RGB
Умная светодиодная лампочка HIPER IoT A60 RGB в классической форме груши (форм-фактор A60), поддерживает удаленное управление через приложение и предназначена для использования в любых устройствах для освещения со стандартным цоколем E27, расширяя их возможности. Меняйте температуру света, настраивайте комфортный теплый свет или контрастный холодный и выбирайте любой цвет свечения. Также вы можете настроить наиболее подходящий вам оттенок света лампы и регулировать яркость света придавая дополнительный уют вашему дому.
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIPER
Тип товара
Умная лампа
Возможности
дистанционное управление
Дополнительно
типоразмер A60
Комплектация
лампа, руководство, упаковка
Напряжение, В
220
Особенности
форма колбы - груша
Световой поток
940
Цветовая температура
2700-6500 К
Цоколь
E27
Энергопотребление
10 Вт
Регулировка цвета (поддержка RGB)
Да
Развернуть
Экосистема
Google Home, HIPER Smart Home, Tuya Smart, Умный дом VK, Умный дом МТС, Умный дом Яндекса
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Wi-Fi
Срок службы лампы (при 50% яркости)
30000
Страна производитель
Китай
Умная светодиодная лампочка HIPER IoT A60 RGB в классической форме груши (форм-фактор A60), поддерживает удаленное управление через приложение и предназначена для использования в любых устройствах для освещения со стандартным цоколем E27, расширяя их возможности. Меняйте температуру света, настраивайте комфортный теплый свет или контрастный холодный и выбирайте любой цвет свечения. Также вы можете настроить наиболее подходящий вам оттенок света лампы и регулировать яркость света придавая дополнительный уют вашему дому.
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Смотрите также: Датчики для умного дома, Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
Умная цветная LED лампочка HIPER IoT A60 RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умная цветная LED лампочка HIPER IoT A60 RGB