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Санки Тимка 3К купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Санки Тимка 3К

2 Отзывы
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Санки Тимка 3К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Санки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 220 руб.  2 312 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 580011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Санки Тимка 3К
1 220 руб. -47%
2 312 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 3 лет
Максимальная нагрузка
25
Материал
металл, дерево
Пол
для девочек
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х39х39
Вес, кг.
1.75

Описание товара Санки Тимка 3К

Санки Nika Санки Тимка 3К Т3К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт. Практичные и удобные санки от российского производителя NIKA по достоинству оценят малыши и их родители. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Санки Тимка 3К

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Санки отличные, очень нравятся. Попробовали и на полозьях, и на колёсах- всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка порвана, нет крепежа и руководства по эксплуатации



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 3 лет
Максимальная нагрузка
25
Материал
металл, дерево
Пол
для девочек
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Россия
Описание
Санки Nika Санки Тимка 3К Т3К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт. Практичные и удобные санки от российского производителя NIKA по достоинству оценят малыши и их родители. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Санки отличные, очень нравятся. Попробовали и на полозьях, и на колёсах- всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка порвана, нет крепежа и руководства по эксплуатации


Санки Тимка 3К - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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