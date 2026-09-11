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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
311 600 руб.
416 900
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579245
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Описание товара Коммутатор Zyxel XGS4600-52F-ZZ0101F
Новый дизайн корпуса коммутатора с покрытием из углеродного волокна придает установленному в коммуникационном шкафу оборудованию современный вид. Выберите правильный коммутатор третьего уровня для вашей сети. XGS4600 Series оборудован гигабитными портами и четырьмя интегрированными слотами 10-Gigabit SFP+. Коммутатор обеспечивает высокоскоростное магистральное соединение для доступных по цене и надежных компонентов сети. С помощью одного или двух слотов 10-Gigabit SFP+ несколько коммутаторов XGS4600-32/32F можно объединить в физический стек. Коммутатор также поддерживает динамическую маршрутизацию для упрощения обмена данными между подсетями. Эта функция очень удобно для больших отелей, университетов и других компаний, где используется сложная сетевая инфраструктура.
Новый дизайн корпуса коммутатора с покрытием из углеродного волокна придает установленному в коммуникационном шкафу оборудованию современный вид. Выберите правильный коммутатор третьего уровня для вашей сети. XGS4600 Series оборудован гигабитными портами и четырьмя интегрированными слотами 10-Gigabit SFP+. Коммутатор обеспечивает высокоскоростное магистральное соединение для доступных по цене и надежных компонентов сети. С помощью одного или двух слотов 10-Gigabit SFP+ несколько коммутаторов XGS4600-32/32F можно объединить в физический стек. Коммутатор также поддерживает динамическую маршрутизацию для упрощения обмена данными между подсетями. Эта функция очень удобно для больших отелей, университетов и других компаний, где используется сложная сетевая инфраструктура.
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