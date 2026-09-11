Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 660 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577825
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики"
Настольная игра Bondibon Шестеренки.Волшебство механики BB5083 понравится любому ребенку. Дайте ребенку возможность почувствовать себя маленьким инженером!. Это же так интересно - самостоятельно закручивать шестеренки, собирать механизмы разной сложности и управлять ими. В головоломке Шестеренки. Волшебство механики от Bondibon Вас ждут яркие шестеренки разного размера, 18 заданий и 3 уровня сложности. В процессе игры Вам необходимо подключить шестерни, чтобы они вращались. Как заставить вращаться эти красочные шестерёнкиx Шестеренки крепятся в отверстия игровой доски. Установите их согласно заданию и попробуйте запустить механизм с помощью специального ключа из набора.
Настольная игра Bondibon Шестеренки.Волшебство механики BB5083 понравится любому ребенку. Дайте ребенку возможность почувствовать себя маленьким инженером!. Это же так интересно - самостоятельно закручивать шестеренки, собирать механизмы разной сложности и управлять ими. В головоломке Шестеренки. Волшебство механики от Bondibon Вас ждут яркие шестеренки разного размера, 18 заданий и 3 уровня сложности. В процессе игры Вам необходимо подключить шестерни, чтобы они вращались. Как заставить вращаться эти красочные шестерёнкиx Шестеренки крепятся в отверстия игровой доски. Установите их согласно заданию и попробуйте запустить механизм с помощью специального ключа из набора.
Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игра логическая "Шестеренки.Волшебство механики"