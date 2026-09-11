Японские опыты Науки с Буки "Биомимикрия" BONDIBON
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Характеристики
Описание товара Японские опыты Науки с Буки "Биомимикрия" BONDIBON
Развивающий набор от бренда Bondibon Японские опыты Науки с Буки Биомимикрия помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику. Благодаря набору Японские опыты с Буки от Bondibon, ребенок сможет познакомиться с понятием мимикрия. Он узнает, что наблюдая за принципом действия крыльев птиц, был изобретен самолет, а мимикрия это сходство одного животного с другим, но более защищенным. В живой природе мимикрия помогает выжить более слабому животному или растению. Используя эту особенность, ученые успешно применяют ее в современной жизни. Хорошо изучив инструкцию, ребенок сможет собрать пять моделей при помощи двустороннего скотча, входящего в набор, и провести научные тесты. Это поможет ему узнать незнакомые и интересные факты о тех вещах, которые ему были хорошо знакомы. Это увлекательное занятие хорошо развивает логическое мышление и наблюдательность.
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