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Японские опыты Науки с Буки "Биомимикрия" BONDIBON купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Японские опыты Науки с Буки "Биомимикрия" BONDIBON

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Японские опыты Науки с Буки &quot;Биомимикрия&quot; BONDIBON - фото 1
Японские опыты Науки с Буки &quot;Биомимикрия&quot; BONDIBON - фото 2
Японские опыты Науки с Буки &quot;Биомимикрия&quot; BONDIBON - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Японские опыты Науки с Буки &quot;Биомимикрия&quot; BONDIBON - фото 1
  • Японские опыты Науки с Буки &quot;Биомимикрия&quot; BONDIBON - фото 2
  • Японские опыты Науки с Буки &quot;Биомимикрия&quot; BONDIBON - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577718
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали для сборки 5 моделей, грузик, двухсторонний скотч, инструкция
Материал
пластик, картон
Размер в упаковке
21х6х13 cм
Страна бренда
Бельгия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х4
Вес, г.
183

Описание товара Японские опыты Науки с Буки "Биомимикрия" BONDIBON

Развивающий набор от бренда Bondibon Японские опыты Науки с Буки Биомимикрия помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику. Благодаря набору Японские опыты с Буки от Bondibon, ребенок сможет познакомиться с понятием мимикрия. Он узнает, что наблюдая за принципом действия крыльев птиц, был изобретен самолет, а мимикрия это сходство одного животного с другим, но более защищенным. В живой природе мимикрия помогает выжить более слабому животному или растению. Используя эту особенность, ученые успешно применяют ее в современной жизни. Хорошо изучив инструкцию, ребенок сможет собрать пять моделей при помощи двустороннего скотча, входящего в набор, и провести научные тесты. Это поможет ему узнать незнакомые и интересные факты о тех вещах, которые ему были хорошо знакомы. Это увлекательное занятие хорошо развивает логическое мышление и наблюдательность.

Отзывы о товаре Японские опыты Науки с Буки "Биомимикрия" BONDIBON




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали для сборки 5 моделей, грузик, двухсторонний скотч, инструкция
Материал
пластик, картон
Размер в упаковке
21х6х13 cм
Страна бренда
Бельгия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий набор от бренда Bondibon Японские опыты Науки с Буки Биомимикрия помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику. Благодаря набору Японские опыты с Буки от Bondibon, ребенок сможет познакомиться с понятием мимикрия. Он узнает, что наблюдая за принципом действия крыльев птиц, был изобретен самолет, а мимикрия это сходство одного животного с другим, но более защищенным. В живой природе мимикрия помогает выжить более слабому животному или растению. Используя эту особенность, ученые успешно применяют ее в современной жизни. Хорошо изучив инструкцию, ребенок сможет собрать пять моделей при помощи двустороннего скотча, входящего в набор, и провести научные тесты. Это поможет ему узнать незнакомые и интересные факты о тех вещах, которые ему были хорошо знакомы. Это увлекательное занятие хорошо развивает логическое мышление и наблюдательность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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