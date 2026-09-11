Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091300, черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Option DX218091300, черный
Минималистичный датский дизайн теперь в трендовом матовом черном исполнении. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Увеличенные душевые лейки позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 230 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Длина душевой шт.анги составляет 1030-1460 мм, ее можно установить на любой высоте и комфортно пользоваться душем людям любого роста. Термостатический картридж новейшего поколения моментально реагирует на изменения температуры или давления и защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Наши инженеры рассчитали оптимальное расстояние между форсунками для распределения напора воды равномерно по всей лейке. В комплекте имеется душевой шланг с защитой от перекручивания.
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