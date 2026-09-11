Top.Mail.Ru
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 1
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 2
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 3
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 4
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 5
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 6
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 7
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 8
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 1
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 2
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 3
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 4
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 5
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 6
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 7
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 8
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571904
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Выносной датчик
нет
Дисплей
есть
Дополнительные функции
календарь, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
нет
Питание
3 х ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х4
Вес, г.
580

Описание товара Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10

Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 украсит собой интерьер дома или офиса благодаря стильному дизайну и цветному ЖК-экрану. Этот небольшой гаджет умеет измерять температуру и уровень влажности воздуха в помещении – с ним вы всегда будете в курсе ключевых параметров микроклимата. Также прибор показывает время, дату и день недели. Вся информация наглядно представлена на удобном экране с подсветкой, значения параметров окрашены в разные цвета. Levenhuk Wezzer PLUS LP10 может работать от батареек или от сети. Откидная подставка позволяет с удобством разместить термогигрометр на прикроватной тумбочке, подоконнике или рабочем столе.

Отзывы о товаре Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Выносной датчик
нет
Дисплей
есть
Дополнительные функции
календарь, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
нет
Питание
3 х ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 украсит собой интерьер дома или офиса благодаря стильному дизайну и цветному ЖК-экрану. Этот небольшой гаджет умеет измерять температуру и уровень влажности воздуха в помещении – с ним вы всегда будете в курсе ключевых параметров микроклимата. Также прибор показывает время, дату и день недели. Вся информация наглядно представлена на удобном экране с подсветкой, значения параметров окрашены в разные цвета. Levenhuk Wezzer PLUS LP10 может работать от батареек или от сети. Откидная подставка позволяет с удобством разместить термогигрометр на прикроватной тумбочке, подоконнике или рабочем столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термогигрометр Levenhuk Wezzer PLUS LP10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...