Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 960 руб.
В наличии
Код товара: 569964
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3х
Порты
16х10/100 портов Ethernet Base-TX, 2х10/100/1000 портов Ethernet Base-T, 1х1000 портов SFP Base-X
Габаритные размеры, мм
294х178х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, кг.
2.4
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W поможет объединить в единую локальную сеть несколько приборов. При этом система опознает технику с поддержкой PoE, обеспечивая максимальную выходную мощность. Вы можете выбрать несколько режимов работы, чтобы подобрать оптимальные настройки и требования к системе видеонаблюдения. Прибор Tenda TEF1118P-16-150W можно поставить на стол или закрепить на стене/стойке, где он не будет мешаться. Коммутатор оснащен 18-ю портами со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек и двумя скоростными портами – 1 Гбит/сек. Также имеется отдельный SFP-порт для медных и волоконно-оптических кабелей с малым форм-фактором.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3х
Порты
16х10/100 портов Ethernet Base-TX, 2х10/100/1000 портов Ethernet Base-T, 1х1000 портов SFP Base-X
Габаритные размеры, мм
294х178х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W поможет объединить в единую локальную сеть несколько приборов. При этом система опознает технику с поддержкой PoE, обеспечивая максимальную выходную мощность. Вы можете выбрать несколько режимов работы, чтобы подобрать оптимальные настройки и требования к системе видеонаблюдения. Прибор Tenda TEF1118P-16-150W можно поставить на стол или закрепить на стене/стойке, где он не будет мешаться. Коммутатор оснащен 18-ю портами со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек и двумя скоростными портами – 1 Гбит/сек. Также имеется отдельный SFP-порт для медных и волоконно-оптических кабелей с малым форм-фактором.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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