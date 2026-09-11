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Смеситель для раковины Hansgrohe Finoris 76020700 матовый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Hansgrohe Finoris 76020700 матовый белый

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Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 1
Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 2
Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 3
Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 4
Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
  • Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 1
  • Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 2
  • Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 3
  • Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 4
  • Смеситель Hansgrohe Finoris для раковины 76020700, 110 с донным клапаном, матовый белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560045
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для раковины
Размеры в упаковке, см
40х21х8
Вес, кг.
1.84

Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Finoris 76020700 матовый белый

Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Hansgrohe Finoris 76020700 матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для раковины
Описание
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,


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