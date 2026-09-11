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Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач

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Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 890 руб. 
Начислим 7689 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач
76 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.8
Производство
Вьетнам
Ширина, см
23.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, кг.
65.3

Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12200 L напряжением 12В и емкостью 200Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.8
Производство
Вьетнам
Ширина, см
23.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
200
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12200 L напряжением 12В и емкостью 200Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач - по цене 76890 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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