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Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077)

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Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557411
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
57х57х23
Вес, кг.
9.78

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077)

Кресло BRABIX Stream придаст строгость и элегантность рабочему месту. Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т.п. Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику. Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная. Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки. При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Кресло BRABIX Stream придаст строгость и элегантность рабочему месту. Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т.п. Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику. Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная. Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки. При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 черное (532077) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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