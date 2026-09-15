Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%1 100 руб. 1 260 руб.
В наличии
Код товара: 556989
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб. -13%
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
3
Комплектация
коврик
Материал
микрофибра
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х2
Вес, г.
700
Описание товара Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455
Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 Однотонные коврики выполнены из микрофибры, и коврики с дизайнерским рисунком - из полиамида. И тот, и другой материал идеально подходит для использования в ванной комнате. Они моментально впитывают влагу, а также быстро сохнут.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
3
Комплектация
коврик
Материал
микрофибра
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
57
Страна производитель
Китай
Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 Однотонные коврики выполнены из микрофибры, и коврики с дизайнерским рисунком - из полиамида. И тот, и другой материал идеально подходит для использования в ванной комнате. Они моментально впитывают влагу, а также быстро сохнут.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 - этот товар вы можете купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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