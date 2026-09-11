Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS
Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS обеспечит качественную и быструю расчистку придомовой территории от снега. Благодаря острому металлическому шнеку, агрегату под силу справиться с плотным, тяжелым, обледеневшим снегом. Колеса с антибуксовочным протектором позволяют уверенно двигаться по скользкому покрытию. Удобство управления заключается в том, что все нужные рычаги находятся под рукой, на рукоятке, оснащенной системой подогрева. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS оснащен мощным четырехтактным двигателем с низким уровнем шума.
Особенности:
- Шнек с острыми зубьями эффективно разрушает наст и ледяную корку;
- Колеса оснащены антибуксовочным протектором, позволяющим уверенно следовать по скользкому покрытию;
- Металлический желоб выброса регулируемый, его можно поворачивать на 180 градусов;
- Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
- Надежный ковш защищает шнек от попадания в него посторонних предметов и обеспечивает безопасность работы с агрегатом.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS;
- Документация;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS обеспечит качественную и быструю расчистку придомовой территории от снега. Благодаря острому металлическому шнеку, агрегату под силу справиться с плотным, тяжелым, обледеневшим снегом. Колеса с антибуксовочным протектором позволяют уверенно двигаться по скользкому покрытию. Удобство управления заключается в том, что все нужные рычаги находятся под рукой, на рукоятке, оснащенной системой подогрева. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS оснащен мощным четырехтактным двигателем с низким уровнем шума.
Особенности:
- Шнек с острыми зубьями эффективно разрушает наст и ледяную корку;
- Колеса оснащены антибуксовочным протектором, позволяющим уверенно следовать по скользкому покрытию;
- Металлический желоб выброса регулируемый, его можно поворачивать на 180 градусов;
- Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
- Надежный ковш защищает шнек от попадания в него посторонних предметов и обеспечивает безопасность работы с агрегатом.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, A4Tech Bloody, A4Tech x7
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