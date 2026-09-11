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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS

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Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 2
Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 3
Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 4
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 1
  • Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 2
  • Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 3
  • Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 4
  • Снегоуборщик Champion ST656BS - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
97 290 руб.  103 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55574
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
71

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS

Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS обеспечит качественную и быструю расчистку придомовой территории от снега. Благодаря острому металлическому шнеку, агрегату под силу справиться с плотным, тяжелым, обледеневшим снегом. Колеса с антибуксовочным протектором позволяют уверенно двигаться по скользкому покрытию. Удобство управления заключается в том, что все нужные рычаги находятся под рукой, на рукоятке, оснащенной системой подогрева. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS оснащен мощным четырехтактным двигателем с низким уровнем шума.

Особенности:

  • Шнек с острыми зубьями эффективно разрушает наст и ледяную корку;
  • Колеса оснащены антибуксовочным протектором, позволяющим уверенно следовать по скользкому покрытию;
  • Металлический желоб выброса регулируемый, его можно поворачивать на 180 градусов;
  • Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
  • Надежный ковш защищает шнек от попадания в него посторонних предметов и обеспечивает безопасность работы с агрегатом.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS обеспечит качественную и быструю расчистку придомовой территории от снега. Благодаря острому металлическому шнеку, агрегату под силу справиться с плотным, тяжелым, обледеневшим снегом. Колеса с антибуксовочным протектором позволяют уверенно двигаться по скользкому покрытию. Удобство управления заключается в том, что все нужные рычаги находятся под рукой, на рукоятке, оснащенной системой подогрева. Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS оснащен мощным четырехтактным двигателем с низким уровнем шума.

Особенности:

  • Шнек с острыми зубьями эффективно разрушает наст и ледяную корку;
  • Колеса оснащены антибуксовочным протектором, позволяющим уверенно следовать по скользкому покрытию;
  • Металлический желоб выброса регулируемый, его можно поворачивать на 180 градусов;
  • Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
  • Надежный ковш защищает шнек от попадания в него посторонних предметов и обеспечивает безопасность работы с агрегатом.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - по цене 97290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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