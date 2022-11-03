Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%27 326 руб. 32 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552575
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
13.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х8
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)
Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade Керамический картридж 35 мм Донный клапан Click/Clack 1 ?” Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Высота, см
13.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade Керамический картридж 35 мм Донный клапан Click/Clack 1 ?” Металлическая рукоятка </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Достоинства:
Отличный качественный товар
Недостатки:
Не обнаружено
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Мне прям очень нравится!
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)
Достоинства:
Отличный качественный товар
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Мне прям очень нравится!