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Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)

1 Отзывы
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Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
27 326 руб.  32 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552575
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
13.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х8
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)

Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade Керамический картридж 35 мм Донный клапан Click/Clack 1 ?” Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Villa (LM4826B)

03.11.2022
Денис

Достоинства:
Отличный качественный товар

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Мне прям очень нравится!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Высота, см
13.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
18.1
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade Керамический картридж 35 мм Донный клапан Click/Clack 1 ?” Металлическая рукоятка </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.11.2022
Денис

Достоинства:
Отличный качественный товар

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Мне прям очень нравится!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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