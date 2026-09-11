Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726GM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
17.2
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%24 837 руб. 29 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
15.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
17.2
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х8
Вес, кг.
2.75
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726GM)
Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726GM)
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Бренд
Тип товара
Высота, см
15.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
17.2
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726GM)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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